واشنطن تتسلم 'مواطنا امريكيا' قاتل مع داعش في سوريا

أعلن البنتاغون عن تسلم السلطات الأمريكية من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، مواطنا أمريكيا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي لمحاكمته في الولايات المتحدة.
ولم يكشف البنتاغون عن هوية الموقوف ومكان اعتقاله في الولايات المتحدة، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من أصول روسية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية.
وكانت الولايات المتحدة قد استعادت في الشهر الماضي أمريكيتين وأربعة أطفال من عوائل مسلحي "داعش" احتجزوا شمالي سوريا.
وتقدر الخارجية الأمريكية عدد الدواعش الأجانب المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بنحو ألفي شخص.
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