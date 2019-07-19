واشنطن تتسلم 'مواطنا امريكيا' قاتل مع داعش في سوريا

وأكد البنتاغون ( أمس الخميس ) أنه سبق للداعشي واعتقل لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من الغرب.

ولم يكشف البنتاغون عن هوية الموقوف ومكان اعتقاله في الولايات المتحدة، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من أصول روسية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والروسية.



وكانت الولايات المتحدة قد استعادت في الشهر الماضي أمريكيتين وأربعة أطفال من عوائل مسلحي "داعش" احتجزوا شمالي سوريا.

وتقدر الخارجية الأمريكية عدد الدواعش الأجانب المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بنحو ألفي شخص.