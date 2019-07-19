انتبهوا... في هذه الدول ممنوع التقاط السيلفي!

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ولكن هل فكرت يوماً وأنت تجهز لرحلتك، أنه لن يكون بوسعك التقاط صورة «سيلفي»؟ وأن هناك قوانين صارمة تمنعك من التقاط السيلفي في بعض الأماكن؟!
تعرف الى الدول التي تمنع التقاط «السيلفي»، حتى لا تنصدم وتتفادى التمرد على القوانين، وهي:
المملكة العربية السعودية
صدر قرار في نهاية عام ٢٠١٧، بمنع التصوير داخل الحرم المكي والحرم النبوي؛ وذلك حفاظاً واحتراماً على خصوصية الحجاج، بالإضافة إلى أنها ألزمت أصحاب الحملات، بتوعية الزوار والحجاج والمعتمرين، وتأتي هذه التعليمات من ضمن تعليمات الجهات التنظيمية والأمنية.
وأتى المنع للكاميرات الخلفية والأمامية للهواتف النقالة، وكاميرات الصور والفيديو، لما فيها من إزعاج لقاصدي بيت الله الحرام، بحسب ما نُشر في صحيفة عكاظ السعودية.
نيويورك
تعد نيويورك أول ولاية في الولايات المتحدة تمنع التقاط صور السيلفي، في حال كانت صور السيلفي بجانب أسد، أو نمر، أو مع أي حيوان من فصيلة القطط الكبيرة.
كما أن النظام أيضاً يمنع الاتصال المباشر بين الزائر والحيوانات ذات القطط الكبيرة في حدائق الحيوانات، ومن يخالف هذا يُعرض لدفع غرامات، بحسب ما نُشر في إذاعة «BBC» البريطانية.
أصدرت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة قراراً بوضع غرامة لمستخدمي «السيلفي»، بداخل مراكز الاقتراع، أو حتى التغريد بصورهم مع بطاقات الاقتراع، وقد تصل الغرامة إلى 5000 يورو، أو السجن لمدة 6 أشهر.
لأنه -قانونياً- يُمنع عن كشف رقم الضمان الذي يوجد على بطاقات الاقتراع، وتعد من المخالفات الجنائية.
فرنسا
أستراليا
في عام 2015، تم منع التقاط صور السيلفي من قبل منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن بارك؛ خوفاً من أن تتسبب في تشتيت انتباه اللاعبين أثناء المباريات، بالإضافة إلى تجنب إشغال الحضور أو المشجعين من المشاهدة، بحسب صحيفة «كوريير ميل» الأسترالية.
إسبانيا
تم منع المسؤولين في إسبانيا من التقاط صور السيلفي، وتحديداً في المنطقة الشمالية من بامبلونا، أثناء الجري في مهرجان الثيران.
وينص القانون على أن: «أي شخص يُعرّض نفسه للخطر عند التقاط الصور أثناء مهرجان الثيران، يغرم بدفع 3000 يورو»، بحسب ما نشر في شبكة «CNN» الأمريكية.
كوريا الجنوبية
منعت حكومة كوريا الجنوبية من بيع عصا «السيلفي»، وتغريم ومقاضاة بائعيها، وتتراوح العقوبة ما بين دفع غرامة مالية بمبلغ 17 ألف جنيه إسترليني أو السجن.
جاء القرار بعد تأكيد وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية، أن هذه العصا تتداخل مع وسائل اتصالات أخرى، والذي قد يؤثر على جودة الشبكات والاتصالات داخل الدولة، بحسب ما جاء في صحيفة «كوري تايمز».
إيران
وتم حظر الإناث من حضورهن لأي مباريات رياضية خاصة للذكور في الجمهورية الإسلامية، ففي بطولة كأس آسيا لعام 2015، والتي أقيمت في أستراليا، تم تحذير اللاعبين الإيرانيين من التقاط صور سيلفي مع الإناث، ومن يقوم بهذا الفعل سيواجه عواقب وخيمة، بحسب ما نشر في وكالة الأنباء الفرنسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.