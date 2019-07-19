امانة بغداد تعلن ازالة سوق متجاوز جنوبي العاصمة

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن ازالة كاملة لسوق متجاوز ضمن منطقة حي الرسالة جنوبي العاصمة.
وقالت الامانة في بيالن تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها سوق الرسالة ضمن منطقة حي الرسالة بالكامل ضمن المحلة 851 وبواقع اكثر من 50 كشكا متجاوزا".
وأضافت الامانة، أن "الاكشاك شيدت على الارصفة ما دعا الكوادر البلدية القيام بحملة ازالت خلالها جميع الاكشاك بعد عدم استجابتهم للإنذار ولاكثر من مرة".
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