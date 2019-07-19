موعد ولادتك يحدد مستقبلك العاطفي والقدرة على الإنجاب!

نتائج صادمة أظهرتها دراسة حديثة، ربطت بين موعد الولادة وتأثيره على فرص الحب والإنجاب في المستقبل. الدراسة استندت على بيانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

ربطت دراسة واسعة النطاق، بين مدة الحمل والحياة العاطفية والعائلية فيما بعد. وقال باحثون بجامعة "وارويك" البريطانية، إن الأشخاص الذين ولدوا مبكرا، تقل لديهم فرص الدخول في علاقات عاطفية بنسبة 28 بالمائة.

وأضافت الدراسة التي نشرتها دورية "جاما نيتوورك"، أن الأشخاص الذين ولدوا قبل إتمام 37 أسبوعا في بطن الأم، تقل لديهم فرص الإنجاب في المستقبل بنسبة 22 بالمائة، كما أن فرصتهم للدخول في العلاقات الجنسية، أقل مرتين إلى ثلاث مرات، مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا بعد إتمام مدة الحمل. أما بالنسبة لمن ولدوا مبكرا للغاية، (قبل إتمام 28 أسبوعا في بطن الأم) فكانت فرص الارتباط العاطفي وتكوين عائلة، أقل بشكل واضح. الملفت للنظر في هذه الدراسة، أنها شملت بيانات أكثر من أربعة ملايين شخص، من الذين ولدوا قبل موعدهم المحدد. Advertisements

في الوقت نفسه أكدت الدراسة أن هذه النتائج لا علاقة لها بقوة الارتباط سواء في العلاقات العاطفية أو علاقات الصداقة.

وتهدف الدراسة، وفقا لموقع "هيلث نيووز نت"، إلى التأكيد على أهمية المتابعة الدورية وتقديم الدعم الطبي المطلوب للأشخاص الذين ولدوا قبل موعدهم المحدد، وتحديدا لمن ولدوا بوزن قليل.