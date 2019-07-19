علامات تدلّ على فساد الأدوية... إحذروها!

في فصل الصيف غالبا ما تؤثر درجة الحرارة العالية على المأكولات. ولكن هل فكرتم يوما بتأثيرها على الأدوية؟ نستعرض اليكم في التالي أهم النصائح للحفاظ على الأدوية ومعرفة إن كانت فاسدة، بحسب الوكالة الالمانية للانباء. وفي هذا السياق، فقد حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن ‫الألمانية من أن حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية، وهو ما يمكن الاستدلال ‫عليه من خلال الآتي: 1- التغيرات على شكل الأدوية ولونها ورائحتها. 2- حدوث شقوق في أقراص الدواء.



3- تكوّن كتل أو حدوث تعكر في أدوية الشراب. 3- تكوّن كتل أو حدوث تعكر في أدوية الشراب. ‫وشددت الغرفة على ضرورة التخلص من الأدوية في حال ملاحظة هذه التغيرات، ‫مشيرة إلى ضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وفي ظل درجة حرارة أقل من 25 ‫درجة مئوية.

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