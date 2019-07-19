اندلاع حريق اسفل جسر الاحرار وسط بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق اسفل جسر الاحرار وسط بغداد. Advertisements وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، اسفل جسر الاحرار ، وسط بغداد، مشيرا الى أن النيران التهمت حشائش واعشاب ومخزن للملابس.



وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني وصلت الى منطقة الحادث لاخماد النيران، دون مزيد من التفاصيل.



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