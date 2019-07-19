شرطة الانبار تعلن اعتقال 12 'دجالا ومشعوذا' في الفلوجة

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، عن اعتقال مجموعة مكونه من ١٢ شخصا من "الدجالين والمشعوذين" في الفلوجة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكن ابطال مديرية شرطة الفلوجة وبالتعاون مع مركز شرطة الفلوجة ومركز شرطة التحدي وقاطع نجدة الفلوجة في مدينة الفلوجة من القاء القبض على مجموعة مكونه من (١٢) شخصا من الدجالين والمشعوذين وممارستهم اعمال السحر والشعوذه في قاطع المسؤولية".



وأضافت القيادة، أنه "تم ضبط كميات كبيره من الطلاسم ومواد تحضيرية تستخدم في عمل السحروخرز وكتب روحانيه وعلگ وقناني صغيرة الحجم لتعبئة مواد السحر ومشروبات كحوليه"، مبينا أنه "تم توقيف جميع المتهمين وفق احكام الماده ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي واتخاذ الاجراءات القانونيه والاصوليه بحقهم".

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