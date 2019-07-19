القوات المسلحة الايرانية: جميع طائراتنا المسيرة عادت سالمة

ونقلت الوكالة عن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة العميد أبو فضل شكارجي قوله "خلافاً للمزاعم الواهية للرئيس دونالد ترامب، جميع الطائرات المسيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومن بينها الطائرة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي عادت بسلام الى قواعدها بعد تنفيذ مهام الاستطلاع والتحكم المخطط له، ولم يرد اي تقرير يشير الى مواجهة عملانية للسفينة يو إس إس بوكسر الاميركية".ونفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق اليوم الجمعة أن تكون إيران فقد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة "عن طريق الخطأ".وفي وقت سابق أيضا صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وكان ترامب قد أعلن أمس أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها إلى مسافة أقل من كيلومتر في مضيق هرمز.

