عزل تركيا وإسقاط طائرة إيرانية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تأكيد أمريكا مساعيها لردع أي هجوم على السفن التجارية بالخليج، وسياسة أردوغان الخارجية تعزل تركيا إقليميا، و"إخوان تونس" تعطل انتخابات المحكمة التونسية للمرة الثامنة، وترامب يؤكد أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة بمضيق هرمز، والجيش الليبي يحرز تقدما في محور وداي الربيع شرقي طرابلس، الاختطاف.. سلاح مليشيات السراج ضد كاشفي الفساد، ومليشيا الحوثي تصعد في الحديدة وتنشر عشرات القناصة، وأردوغان يستعين بالمحاكم لتحديد شكل المشهد السياسي.

كما تتابعون أيضا: لندن تؤكد أن ناقلة النفط المختطفة لدى إيران لا ترفع علم بريطانيا، وأسر ضحايا "تفجير آميا" بالأرجنتين تطالب بمعاقبة مسؤولين إيرانيين، ومطالب أممية بوضع حد للهجمات على المستشفيات بسوريا، وبولتون يشدد على ضرورة تخلي إيران عن طموحاتها النووية، وترامب يؤكد تراجع نفوذ إيران في العراق واليمن بسبب العقوبات، وتنظيم الحمدين يلعب بنار التجنيس في "ما خفي أعظم"‎‎.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: إغراءات طهران تفشل في تنشيط أسهم 3 شركات حكومية كبرى، و"الصادرات السعودية" توقع اتفاقيتين مع شركة "لولو" لدعم المصدرين، والصراع الكوري الياباني يزيد وتيرة شراء سامسونج لمكونات تكنولوجية، و221 مليار دولار الناتج المحلي لبكين في النصف الأول من 2019، والنفط يهبط 3% متأثرا بخسائر الأسهم الأمريكية.

وإلى الملاعب تجدون: سيطرة فرنسية هولندية على قائمة أغلى المدافعين في التاريخ‎، أما في التكنولوجيا فتتعرفون على أحدث أجهزة المنازل الذكية بالصين.

وفي الفن تقرأون: ملايين المشاهدات لدويتو محمد رمضان وسعد لمجرد، بينما في المنوعات: نمر يحتمي بمنزل في الهند هربا من الفيضانات.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدونها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 19 يوليو/تموز 2019.

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