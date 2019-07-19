قرقاش: الإمارات والسعودية ملتزمتان بتعهداتهما الإنسانية باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده والسعودية ملتزمتان دوما بتعهداتهما الإنسانية تجاه اليمن.
وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن وهما تلتزمان دوماً بتعهداتهما تجاه الشعب اليمني".
وأوضح أنه "في العام الماضي، تم دفع تعهدهما المشترك بمبلغ 930 مليون دولار في منحة واحدة، هي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعملان حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 لضمان تحقيق أقصى منفعة للشعب اليمني".
وكشف عن أن "إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل (نيسان) 2015 يتجاوز 5.5 مليار دولار".
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