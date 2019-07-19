الان تتابع ميركل: يجب على أوروبا التصرف في قضايا الهجرة والمناخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 12:23 م, 19 يوليو 2019 م التعليقات: 0 ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف وكالات - الخليج 365 أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بانتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية، ووصفت تعيينها بأنه نبأ جيد لأوروبا.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة في برلين، خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، الذي يضم صحفيين ألمان وأجانب، إنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف، لا سيما في قضايا الهجرة وحماية المناخ.

وتجيب المستشارة الألمانية اليوم على أسئلة الصحفيين في موضوعات راهنة بشأن السياسة الداخلية والخارجية.

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