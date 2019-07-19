النشرة: جنبلاط يسعى لعقد اجتماع مع بوتين خلال زيارة مرتقبة الى موسكو

أفادت معلومات "​النشرة​" أن رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ يسعى لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال زيارة مرتقبة الى ​موسكو​، لكنه لم يلق تجاوباً من الروس حتى الآن، الذين حددوا لقاء جنبلاط بمساعد وزير ​الخارجية الروسية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ألكسندر بوغدانوف الذي يعتبره جنبلاط صديقاً له.

علما ان ​السفير الروسي​ في لبنان ألكسندر زاسيبكن يغيب عن ​بيروت​ حاليا لقضاء اجازة الصيف في موسكو، ويبتعد عن ممارسة اي دور بخصوص زيارة جنبلاط المرتقبة الى ​روسيا​.