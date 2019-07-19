النشرة: جنبلاط يسعى لعقد اجتماع مع بوتين خلال زيارة مرتقبة الى موسكو

أفادت معلومات "النشرة" أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يسعى لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مرتقبة الى موسكو، لكنه لم يلق تجاوباً من الروس حتى الآن، الذين حددوا لقاء جنبلاط بمساعد وزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط ألكسندر بوغدانوف الذي يعتبره جنبلاط صديقاً له.
علما ان السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكن يغيب عن بيروت حاليا لقضاء اجازة الصيف في موسكو، ويبتعد عن ممارسة اي دور بخصوص زيارة جنبلاط المرتقبة الى روسيا.
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