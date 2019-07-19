الرشق في بيروت مبعوثا من هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ​عزت الرشق​ وصل الى ​بيروت​، مبعوثا من رئيس المكتب السياسي للحركة الرئيس ​إسماعيل هنية​ لمتابعة أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​لبنان​، وتداعيات الإجراءات الأخيرة ل​وزارة العمل​ اللبنانية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاجتماعية لهم، وعلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.

وأكد الرشق عند وصوله أنه سيبحث ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والأوضاع في ​المخيمات الفلسطينية​ مع المسؤولين في لبنان في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية تجاه الإجراءات المذكورة، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره وتوفير ​الحياة​ الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار قوانين ومراسيم تقر الحقوق الانسانية والإجتماعية لهم وخصوصا حق العمل.