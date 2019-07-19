الرشق في بيروت مبعوثا من هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق وصل الى بيروت، مبعوثا من رئيس المكتب السياسي للحركة الرئيس إسماعيل هنية لمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتداعيات الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل اللبنانية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاجتماعية لهم، وعلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية.
وأكد الرشق عند وصوله أنه سيبحث ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والأوضاع في المخيمات الفلسطينية مع المسؤولين في لبنان في ظل الاحتجاجات الشعبية السلمية تجاه الإجراءات المذكورة، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وذلك عبر إصدار قوانين ومراسيم تقر الحقوق الانسانية والإجتماعية لهم وخصوصا حق العمل.
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