ديب: المعالجة في ملف السجون بدأت مع المجتمع المدني

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​حكمت ديب​ إلى "أساليب التعذيب التي تحصل في ​فرع المعلومات​ بعيداً عن كل القوانين ودور الرقابة"، لافتا الى انه "تواصلنا مع وزيرة الداخلية ووزير ​العدل​ بالنسبة لهذا الموضوع خصوصاً أنه يضر بصورة لبنان".

وفي حديث اذاعي، رأى ديب أن "هناك مسؤولية على الوزراء المعنيين بعدم كشف هذا الأمر ومن المعيب أن يكون هناك نقطة سوداء على ملف لبنان بسبب هذا الموضوع"، موضحا انه "أصبح هناك 10 ضحايا بسبب التعذيب في السجون وهناك أحد المساجين ضُرب على رأسه وهو اليوم في العناية المركزة نتيجة اصابته بشعر في ​الجمجمة​"، مشيرا الى ان "المعالجة في ملف السجون بدأت مع ​المجتمع المدني​ ومن الافضل أن تبقى ​القوى الأمنية​ خارج السجون وتسليم الأمر لأشخاص مختصين".