حنكش: ما حصل خلال مناقشات الموازنة بمجلس النواب "انفصام دستوري"

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى انه يجب التعلم من بدعة حكومات الوحدة الوطنية غير الصالحة حيث يتم وضع الجميع مع بعضهم بالإكراه، وهذه البدعة تعطل عمل ​مجلس النواب​، وما حصل خلال مناقشات ​الموازنة​ هو "انفصام دستوري" حيث ان النواب "ينشرون" الموازنة الا انهم يعلنون انهم سيصوتون معها.

وسأل حنكش في حديث تلفزيوني، "هل من المنطق ان يهاجم نواب السلطة الموازنة التي اقروها في الحكومة؟" ولفت الى انه بالطريقة التي نحن ذاهبون بها الى "سيدر" افضل ان لا اورث ابني هذه الديون، لان مزاريب الهدر على حالها. وسأل "اين الاصلاح الذي وعدنا به في الموازنة؟" وكيف نريد مكافة ​الفساد​ ونحن نخسم للقضاة وكيف نريد ضبط الحدود ونحن نخسم للعسكريين؟ وشدد على ان التقشف في المؤسسة العسكرية هو من شأن قائد الجيش وليس الحكومة، ولفت الى ان هذه الحكومة وعدت بتحسين الوضع الإقتصادي والإفلاس على الابواب اليوم، كما وعدت بزيادة فرص العمل، ونصف شباب لبنان بلا وظائف.

واعتبر حنكش ان مرور الموازنة بلا قطع حساب مسخرة، والأشخاص ذاتهم في الحكومة السابقة قالوا في المرة الماضية أن الموازنة لن تمر دون قطع حساب مهما حصل، وأنا لم اعد أصدقهم. واكد انه كلما وجدنا مطلباً محقاً سترون حزب الكتائب على الأرض.