اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة الانطونية

وقعت الجامعة الانطونية اتفاقية تعاون مع الجيش اللبناني في حضور نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي ورئيس الجامعة الاب ميشال جلخ. هذه الاتفاقية التي تشمل العسكريين في الجيش اللبناني وعائلاتهم، هي بادرة تعاون وتواصل من قبل الجامعة على الصعيد العلمي، وبالتالي يستطيع الجيش الاستفادة في مجالات عدة أبرزها إدارة الاعمال والتكنولوجيا والرياضة.
مع الاشارة الى ان هذه الاتفاقية ليست سوى الحجر الاساس لبناء شراكة مستدامة ومنتجة بين الجامعة الانطونية والجيش اللبناني.
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