بستاني جالت على محطة تكرير مياه الصرف الصحي في ايعات

جالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني على اقسام محطة تكرير مياه الصرف الصحي في ايعات، واطلعت على عمل المحطة واستمعت الى رؤساء الاتحادات والبلديات حول عوائق سير العمل فيها خصوصا في فصل الشتاء نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالصرف الصحي.
واشارت بستاني الى أن "وضع المحطة في ايعات استثنائي ونقوم بزيارة للاطلاع على وضعها وقد لزمنا دراسة تطوير المحطة وسنعمل على مسح كل التعديات التى توصل الى عدم تشغيل المحطة بالشكل المطلوب"، لافتة الى ان "الاستشاري سيقوم بمسح المنطقة المحيطة لتحديد مصادر التلوث الصناعي والزراعي التي تهدد عمل المحطة".
من جهته أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أننا "نعمل ضمن خطة متكاملة بشكل مشترك لمعالجة الموضوع".
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