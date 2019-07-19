هاشم: نأمل ان لا يغالي البعض بالمتاجرة بشهداء وجرحى المؤسسات العسكرية والأمنية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له إلى "اننا نأمل ان لا يغالي البعض بالمتاجرة بشهداء وجرحى ومعوقي المؤسسات العسكرية والأمنية فتم استثنائهم من اي ضريبة مهما كان حجمها ونوعها في ​لجنة المال والموازنة​ ولننعش ذاكرة البعض بان من وقف الى جانب حقوق العسكريين منذ سلسلة الرتب ينتمون الى كتل نيابية متنوعة ولم تكن حصرا على النواب الظباط، دققوا جيدا فبعض الكلام لا يخدم القضية".

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