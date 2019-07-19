مصلحة الليطاني طلبت إلزام البلديات ضمن نطاق مشروع ري القاسمية بتأمين مكبات للردميات والنفايات

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من وزيرة الداخلية والبلديات ومحافظ الجنوب ورئيس اتحاد بلديات صور طلبت بموجبها "إلزام البلديات الواقعة ضمن نطاق مشروع ري القاسمية راس العين لا سيما في محافظة لبنان الجنوبي وقضاء صور بتأمين مكبات للردميات الناجمة عن إزالة التعديات والردم والنفايات التي كان يتم تجميعها في حرم قناة ري القاسمية - راس العين، وذلك لتلافي أي ضرر بيئي قد ينجم عن الاشغال الجارية".
وأشارت المصلحة في كتبها الى انها "في إطار سعيها لإنجاز هذه المهمة، تواجه مشكلة إيجاد مكبات للنفايات مما يضطرها الى تجميع تلك الردميات في استملاكها لا سيما في قضاء صور ولما كانت تخشى من قيام بعض المواطنين من رمي النفايات قرب تلك الردميات، او تخشى قيام بعض المتعهدين المكلفين بالتنظيف برمي الردميات في أماكن غير مناسبة (ولو كان تكليفهم يلزمهم بتأمين مكبات على مسؤوليتهم)".
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