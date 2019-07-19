الاناضول: مقتل 6 إرهابيين في غارات تركية على شمال العراق

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​مقاتلات تركية​ شنّت غارات على معاقل حزب "العمال الكردستاني" في شمال ​العراق​ أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين". وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف ​القضاء​ بشكل كامل على خطر ​الإرهاب​ الذي يهدد البلاد.

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