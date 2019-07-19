الدفاع التركية: عملية شحن إس-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "شحن معدات ​منظومة​ إس-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له". وفي 12 تموز، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400. وتعدّ إس-400، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في ​العالم​، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

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