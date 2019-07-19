مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث سير وسط الفلبين

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في مدينة بولجون وسط ​الفلبين​ إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم"، مشيرةً إلى أن "الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على عجلة ​القيادة​ أثناء سير الشاحنة على طريق منحدر".

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