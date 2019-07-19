ظريف: ممارسات ترامب لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "ممارسة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الحد الأقصى من الضغوط لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع ​طهران​"، مؤكداً ان "ترامب يمارس الحد الأقصى من الضغوط على ​ايران​ بسبب استشارات خاطئة تقدم له".

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