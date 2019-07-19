أبي رميا: كل ما يسمع في الاعلام عن الموازنة مبالغ فيه

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ على تحركات ​العسكريين المتقاعدين​ بالتوازي مع انعقاد جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع موزانة العام 2019، مؤكداً أن "كل ما يسمع في الاعلام عن ​الموازنة​ مبالغ فيه ولا يمت للحقيق بصلة رغم وجود هناك أمور لها علاقة بتحسينات على صعيد الجباية وضريبة دخل ولكن لا شيء حقيقي على الاعلام بشأن الجوهر والفنيات".

وفي حديث إذاعي، لفت أبي رميا إلى أنه "حق النائب أن يكون لديه تحفظات وأفكار والنائب له ضميره وأفكاره وتاريخه من الممطن أن يتكون مختلفة في بعض الاحيان عن كتلته ولكن في بلد مثل لبنان قائم على التوافق بين الكتل لا يمكن القيام بذلك"، معتبراً ان "موقف "​القوات اللبنانية​" كان مفاجئا ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أبدى امتعاضه لهذا الموقف المتقلب ومن المؤسف أن يكون هذا سلوك الكتلة".