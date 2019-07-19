قرقاش: إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ نيسان 2015 يتجاوز 5.5 تريليون دولار

أكد وزير دولة ​الإمارات​ للشؤون الخارجية الاماراتي ​أنور قرقاش​ أن "الإمارات و​السعودية​ تعتبران أكبر الجهات المانحة الإنسانية في ​اليمن​ وستفيان دائماً بالتزاماتها"، واشار الى انه "في العام الماضي، تم دفع تعهدهم المشترك بمبلغ 930 مليون دولار للأمم المتحدة في منحة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ ​الأمم المتحدة​".

ولفت المسؤول الإماراتي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "تعمل كل من السعودية و​الإمارات العربية المتحدة​ حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 بما يضمن أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمني"، وذكر: "إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ نيسان 2015 يتجاوز 5.5 تريليون دولار".