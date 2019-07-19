أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش أن "الإمارات والسعودية تعتبران أكبر الجهات المانحة الإنسانية في اليمن وستفيان دائماً بالتزاماتها"، واشار الى انه "في العام الماضي، تم دفع تعهدهم المشترك بمبلغ 930 مليون دولار للأمم المتحدة في منحة واحدة، وهي الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة".
ولفت المسؤول الإماراتي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "تعمل كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 بما يضمن أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمني"، وذكر: "إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ نيسان 2015 يتجاوز 5.5 تريليون دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ نيسان 2015 يتجاوز 5.5 تريليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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