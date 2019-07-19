مسؤول أميركي: واشنطن قلقة لتعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا

عبّر قائد ​القوات الأميركية​ في ​المحيط الهادئ​ الأميرال فيليب ديفيدسون عن قلق ​أميركا​ من التعاون العسكري القائم بين ​الصين​ و​روسيا​، معتبرا أن "قدرات روسيا في ​الشرق الأقصى​ تهديدا وجوديا"، مشيراً إلى "أننا نشهد منذ العام الماضي وحتى الوقت الحاضر تعاونا متزايدا بين روسيا والصين".

ولفت إلى أن "الصين لم تحتج على هذا، على الرغم من أنها تحتج على جميع الدول الأخرى على الكوكب التي ترتكب مثل هذه الأفعال، هذا يجعلك تعتقد أن روسيا حصلت على موافقة ضمنية من الصين"، مشيراً إلى أن "روسيا تعمل بنشاط على تطوير وجودها العسكري في الشرق الأقصى ووفقا له، فإن الإمكانات البحرية لروسيا في الشرق الأقصى مع غواصاتها الذرية المزودة ب​صواريخ​ بالستية تمثل تهديدا وجوديا".