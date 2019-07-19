بومبيو يدين توسع إيران مؤخراً في أنشطتها النووية الحساسة

دان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشدة توسع إيران مؤخراً في أنشطتها النووية الحساسة، بما في ذلك زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن 3.67 في المائة.
وأعلن ان الولايات المتحدة أدرجت أمس 12 كيانًا وفردًا في إيران وبلجيكا والصين على صلة بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي، والمعروفة باسم "تيسا".
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