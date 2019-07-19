بومبيو يدين توسع إيران مؤخراً في أنشطتها النووية الحساسة

دان وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ بشدة توسع ​إيران​ مؤخراً في أنشطتها النووية الحساسة، بما في ذلك زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن 3.67 في المائة.

وأعلن ان ​الولايات المتحدة​ أدرجت أمس 12 كيانًا وفردًا في إيران و​بلجيكا​ و​الصين​ على صلة بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي، والمعروفة باسم "تيسا".