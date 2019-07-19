إيران: واشنطن دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ"

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طهران: نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "إننا قلقون من أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية بالخطأ"، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية.

وأضاف "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر".

وكان ترمب أعلن الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية.

وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية "يو إس إس بوكسر" لمسافة أقلّ من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".

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من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنّه لا يملك "أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة" إيرانية.

وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ليست لدينا أية معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم".

وأكد ترمب أنّ الطائرة الإيرانية "عرّضت للخطر سلامة السفينة وطاقمها"، مشيرا إلى أن "هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضدّ السفن العاملة في المياه الدولية".

وأكد أن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحقّ في الدفاع عن منشآتها وموظفيها ومصالحها، وتدعو كل الدول إلى إدانة محاولات إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية".

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعداً في التوتر على خلفية مواجهة أميركية إيرانية.

وعززت إدارة ترمب وجودها العسكري في المنطقة، وبررت ذلك بـ"تهديدات" إيران ضدّ مصالحها، دون تقديم توضيحات.

