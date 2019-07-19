تصرف امرأة يربك طائرة ركاب.. ويجبر سلاح الجو على التدخل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إحدى طائرات شركة "جت2" البريطانية في لقطة أرشيفية

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن شركة "جيت تو دوت كوم" اتهمت كولي هينز، باتباع سلوك خطير وعدواني، تمثل في محاولة فتح باب الطوارئ في الطائرة في الأجواء، أثناء رحلة من لندن إلى مدينة دالامان في جنوب غربي تركيا في يونيو الماضي.

وتسبب هذا السلوك في إحداث ارتباك لدى طاقم الطائرة، ووقع هدير قوي سمع على بعد أميال بعيدة، كما غيّر الطاقم من مسار الطائرة، الأمر الذي دفع سلاح الجو البريطاني إلى إرسال مقاتلين من طراز تايفون لمرافقة طائرة الركاب حتى هبوطها في أحد مطارات لندن.

إجلاء ركاب طائرة لوفتهانزا بعد بلاغ من مجهول عن وجود قنبلة على متنها

مقدم بواسطة: يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: المهاجرون يعانون الأمرين في مراكز الحجز الليبية قال مهاجرون في مركز للحجز في ليبيا إنهم مجبرون على العيش في ظروف غير صحية، وإنهم يعانون في كثير من الأحيان نقصا في الغذاء. ففي مركز الحجز الوحيد في سبها كبرى مدن الجنوب في ليبيا، يعمل المهاجر أحمد صالح إبراهيم والبالغ من العمر 19 سنة يوميا في المطبخ، وكان ابراهيم وصل إلى ليبيا قبل ثمانية أشهر. وكانت دورية من إدارة مراقبة الهجرة أوقفت إبراهيم في بنغازي، ثم ظلت تعمل على نقله من مركز إلى آخر إلى أن وصل إلى مركز سبها، الذي تتسع طاقة استيعابه لأكثر من 45 شخصا. ويقول إبراهيم إن الأوضاع في مركز سبها صعبة، وإن المنظمات الدولية أهملتهم طويلا، إذ أن أبسط مرافق الحياة مفقودة، والمهاجرون يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب ومواد التنظيف. وتوجد في مركز سبها أماكن شاغرة للمهاجرين، إذ أن الكثيرين تم ترحيلهم، أما الذين بقوا مثل ابراهيم فهم يرفضون العودة إلى بلدانهم تجنبا للعيش في ظل النزاعات. من جانبه يشتكي نائب مدير مركز سبها محمد جبريل أيضا من الأوضاع المزرية في المركز، ويقول إن توفير حاجيات أساسية مثل الماء والغذاء ومواد التنظيف، من شأنها أن تحسن نوعية الخدمات، المقدمة إلى المهاجرين في المركز. للمزيد على يورونيوز: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يلتقي بوزير خارجية الإمارات لبحث سبل إنهاء القتال في ليبيا تقرير: 40 مليون شخص حول العالم ضحايا العبودية الحديثة Euronews (Ar)

شاهد: ترامب يستقبل بالبيت الأبيض ضحايا الاضطهاد الديني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الأربعاء مع أشخاص يمثلون 17 بلدا، منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار، وصفهم البيت الأبيض بأنهم من ضحايا الاضطهاد الديني. وجعل ترامب حرية العقيدة إحدى ركائز سياسته الخارجية، كما أن هذا الموضوع هو محور مؤتمر وشيك تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيت الأبيض إن ترامب استقبل 27 شخصا منهم أربعة صينيين من ديانات مختلفة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. وخلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة وحضره الصحفيون، سأل ترامب المشاركين عن تجاربهم وأنصت إليهم باهتمام. وتنفي حكومة الصين، التي يخوض معها ترامب حربا تجارية، ارتكاب أي انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان. اقرأ أيضا على يورونيوز: مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للسعودية وترامب يعد بالفيتو تقرير: 40 مليون شخص حول العالم ضحايا العبودية الحديثة سقوط قتلى وجرحى في حريق باستوديو لأفلام الرسوم المتحركة باليابان ومن بين الضحايا الذين استقبلهم ترامب مسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان ونيوزيلندا، وروهينغا من ميانمار، ويهود من اليمن وألمانيا، فضلا عن أحد اليزيديين من العراق. Euronews (Ar)

مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للسعودية وترامب يعد بالفيتو أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأحالها للبيت الأبيض حيث وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو). وبعد مرور ما يقارب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قرارا بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات رغم اعتراضات الكونغرس، أقر مجلس النواب ثلاثة قرارات من الاثنين والعشرين. وصوت مجلس النواب على قرارين من القرارات الثلاثة بأغلبية 238 صوتا مقابل 190 صوتا، وأيد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتا مقابل 190. وتعرقل القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين. وقال مساعدون بمجلس النواب إن الزعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع. ويشتبه بعض النواب أيضا في أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر ضد مدنيين في اليمن. وكان رفض مجلس الشيوخ لقرارات عدم الموافقة من المرات القليلة التي يعترض فيها المجلس الذي يغلب عليه أعضاء الحزب الجمهوري، حزب ترامب، على سياسته الخارجية. اقرأ أيضا على يورونيوز: إمبراطور المخدرات "إل تشابو" سينهي حياته في السجن بقرار من محكمة أمريكية شاهد: فيديو من العام 1992 يجمع ترامب برجل أعمال متهم بجرائم جنسية البيت الأبيض يستبعد تركيا من برنامج إف 35 بسبب صفقة إس 400 مع موسكو ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن المملكة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران. وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي. وقال الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبيت الأبيض "أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية". وكان قد حث على دعم القرارات قبل التصويت. Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO إجلاء ركاب طائرة لوفتهانزا بعد بلاغ من مجهول عن وجود قنبلة على متنها Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت الشرطة البريطانية إن المرأة (25 عاما) اعتقلت للاشتباه في ارتكابها اعتداءين، فضلا عن تعريض الطائرة وطاقها للخطر، ونشرت صور لهينز وهي مقيدة بالأصفاد على أرضية الطائرة.

وأكدت الشركة البريطانية في بيان أنها حرمت هينز مدى الحياة من الصعود على رحلاتها، إلى جانب تغريمها مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 105 آلاف دولار، مشددة على أنه كان يجب أن تدفع ثمن سلوكها الخطير.