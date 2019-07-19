شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حقائق بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. أهمها الزيادة السنوية للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة المعاشات سنويا أقرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى يوليو 2019، لكن فى أى شهر سيتم زيادة المعاشات كل عام؟ وما هى نسبة الزيادة؟ وما الحد الأدنى للمعاش؟ هناك أسئلة عديدة تدور فى أذهان، إلا أن قانون المعاشات الجديد أجاب عليها فى مواده الدستورية.

فى إطار ذلك، نستعرض بعض الحقائق والمعلومات التى ربما تعرفها لأول مرة عن زيادة المعاشات سنويا.

1- موعد زيادة المعاشات

وفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فإن المعاشات المستحقة تزداد فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو.

2- قيمة زيادة المعاش

تزداد المعاشات حسب نسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.

3- من يتحمل زيادة المعاش؟

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يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، كما تتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.

4- هل صاحب المعاش يستحق إعانة عجز؟

وفقا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد، يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.