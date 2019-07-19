شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: متى يتوقف نظام الحمدين عن المراهقة السياسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة مباشر قطر، إنه فى ظل الجرائم والمكائد التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد أشقائه العرب، من خلال دعمه المتواصل للتنظيمات الإرهابية، ونشر الشائعات والأكاذيب، عبر أبواقه الإعلامية والتحالف المشبوه الذى يجمعه مع ملالى إيران وأردوغان يواصل النظام القطرى استراتيجيته التى لا تجدى له أى نفع سياسى فى مخططاته الواهية .

وأضاف التقرير، أن استراتيجيات النظام القطرى التى تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلّا جمهورها، مشيرا إلى أنه يجب على الدوحة التوقف عن المراهقات السياسية .

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أوضح التقرير، أن استراتيجيات الدوحة التى تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، متابعا: نشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه" ، مضيفا أن "التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال" .