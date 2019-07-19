قطع المياه عن 5 مناطق بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان -إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأسوان، بيانًا، أكدت فيه أنه سيتم قطع مياه الشرب اليوم الجمعة عن 5 مناطق بمدينة أسوان، لمدة 10 ساعات.

وجاء نص البيان: "نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الطلمبات الجديدة بمحطة صرف صحي رقم 9 بكيما على البيارة، وعلى خط الطرد الرئيسي، بجانب إنهاء أعمال مياه الشرب بمنطقتي الصداقة الجديدة، وأمام كوبرى النهضة بكيما، إضافة إلى ربط الخط الجديد بالخط الرئيسي بمدينة ناصر، وذلك للقضاء على مشكلة انقطاع المياه والطفح المتكرر، سيجري قطع مياه الشرب عن مناطق (الصداقة الجديدة – عزب كيما – عمارات الرحاب – عمارات كيما /السد – مدينة ناصر).

أضافة إلى ضعف في ضخ المياه بباقي المناطق المجاورة لتلك المناطق، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الثامنة من صباح غدًا السبت.

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان