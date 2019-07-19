محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
استقبل مطار القاهرة الدولي نحو 3000 مشجع جزائري، اليوم (الجمعة)، قادمين على متن 14 طائرة؛ لمساندة منتخب بلادهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها مساء اليوم بين منتخبي الجزائر والسنغال باستاد القاهرة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إقامة جسر جوي يضم 28 طائرة لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
ووصل منتخب الجزائر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 3000 مشجع جزائري لدعم منتخب بلادهم بنهائي الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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