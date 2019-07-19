رئيسة تايوان: ننظر في التعامل مع طالبي اللجوء من متظاهري هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):

قالت رئيسة تايوان تساي إنج-وين إن إدارتها سوف تنظر في منح المحتجين من هونج كونج حق اللجوء بناء على مخاوف إنسانية، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الجمعة.

وأدلت تساي بتصريحاتها في وقت متأخر ليلة أمس الخميس في دولة سانت لوسيا، آخر محطاتها في زياراتها إلى الدول الحليفة لتايوان في منطقة الكاريبي، ردا على تقارير إخبارية تقول بأن بعضا من متظاهري هونج كونج، الذين اقتحموا الهيئة التشريعية في المدينة في الأول من يوليو الجاري يفكرون في طلب اللجوء إلى تايوان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان التي تديرها الحكومة أن مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، والذي يراقب سياسات الجزيرة في الصين، رفض في وقت متأخر من يوم الخميس تأكيد ما إذا كانت هناك اتصالات مع المحتجين الذين يسعون للحصول على حق اللجوء.

وأضافت الوكالة أن المجلس قال إنه إذا تلقت تايوان طلبات من سكان هونج كونج للحصول على حق اللجوء،فإن الوكالات الحكومية المعنية سوف تتعامل مع الحالات وفقا للقانون الذي يعتمد على مبادئ حماية حقوق الإنسان.

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واستمر التوتر بين المتظاهرين والسلطات في هونج كونج، المدينة الصينية شبه المستقلة، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد قانون مثير للجدل بشأن ترحيل مطلوبين إلى الصين ، والتي شارك فيها الملايين من سكان المدينة.

وحثت تساي حكومة هونج كونج على التعامل مع المسائل التي تثير مخاوف المتظاهرين.

وانتقدت تساي في وقت سابق هذا العام خطة الرئيس الصيني شي شينج بينج لتطبيق مبدأ "دولة واحدة،نظامين على تايوان وهو نفس المبدأ المطبق على هونج كونج، واصفة اياه بأنه تهديد لـ"أسلوب الحياة الحر والديمقراطي" للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

يشار إلى أن تايوان لديها حكومتين منذ عام 1949، عندما فر منها القوميون الصينيون بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية في مواجهة الإشتراكيين. وتعتبر بكين تايوان حزءا من أراضيها.