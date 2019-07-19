رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تعتزم إصلاح قواعد دبلن للجوء

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/بروكسل- (د ب أ):
تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورزولا فون دير لاين، إزالة الأخطاء الهيكلية في قواعد دبلن لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وإصلاح النظام الحالي لصالح دول الاتحاد المطلة على البحر المتوسط.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "لم أفهم مطلقا لماذا بدأت (قواعد) دبلن بالمعادلة البسيطة: حيثما يطأ مهاجر الأراضي الأوروبية، يتعين أن يظل هناك، الهجرة تحدث عبر الطرق البحرية أو البرية. لا يمكن أن يكون لدينا حدود خارجية مستقرة إلا أذا قدمنا مساعدة كافية للدول الأعضاء، التي تتعرض للضغط الأكبر بسبب موقعها على الخريطة، يتعين علينا إصلاح (قواعد) دبلن، لتحقيق مزيد من العدالة وتوزيع الأعباء".
وقبل انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي، دعت فون دير لاين بشدة إلى إعادة المفاوضات المتعثرة بشأن مقترح وضع "ميثاق جديد للهجرة واللجوء" في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب قواعد دبلن السارية حاليا، فإن أول دولة يطأها المهاجرة في الاتحاد الأوروبي هي المختصة بإجراءات لجوئه.
وباء التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن إصلاح قواعد الهجرة على نحو يضمن توزيع عادل لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد بالفشل حتى الآن. وترفض دول مثل المجر وبولندا إلزام نفسها باستقبال مهاجرين.
ودعت فون دير لاين خلال تصريحاتها لصحيفة "بيلد" إلى إخراج المشاعر عن الجدل حول قضية الهجرة، وقالت: "لنتوقف عن النصح، ونعمل ببرجماتية بالغة، ونعثر على حلول ليست بعيدة، بل سهلة المنال"، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الاستثمار بقوة في الدول المصدرة للهجرة، ومكافحة الإرهاب والفقر، وإعطاء الأفراد في تلك الدول فرص مستقبلية.
كما أكدت فون دير لاين ضرورة أن يتصدى الاتحاد الأوروبي بحسم لمهربي البشر وحماية حدوده عبر الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتيكس).
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