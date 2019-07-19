إصابة 3 أشخاص في حوادث سير بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين منفصلين، بمركز الداخلة، ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وجاري العرض على النيابة.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من قسم شرطة النجدة، بإصابة كل من محمد عبد المنعم 27 سنة، وإسلام محمد 18 سنة، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق الشيخ والي، مدينة موط بمركز الداخلة، وجرى نقل المصابين لمستشفي الداخلة العام للعلاج.

فيما أصيب محمد ناجي أحمد، 45سنة، في انقلاب دراجة نارية بمدينة الخارجة، باشتباه كسر في الجمجمة، وجرى تحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعي، للعلاج.

تحررت المحاضر اللازمة بالحادثتين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.