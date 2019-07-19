تطورات خطيرة بشأن السفينة المحتجزة لدى إيران.. موقع إيراني رسمي نشر هذه المعلومات ثم حذفها سريعاً

في متابعة لأحدث تطورات قضية السفينة التي تحتجزها ايران، سرب موقع تابع للتلفزيون الإيراني خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وذكر مراسل “RT” في طهران أن الموقع الإيراني نقل عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم باحتجاز الناقلة لكنهما أرادتا نسب السفينة للإمارات.

وقال المصدر إن الامارات رفضت نسب الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران، حتى لا تتوتر الأوضاع بينها وبين طهران.

وقد أعلن الحرس أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من يوم الخميس، إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة في مياه الخليج الأحد الماضي.

وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.