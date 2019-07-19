عقوبات أميركية تستهدف 5 أفراد و7 كيانات على علاقة بنووي إيران

أكدت الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تهدف لتفكيك شبكة عالمية للمشتريات لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.
وأضافت الخزانة أن واشنطن أضافت 5 أفراد و7 كيانات لقائمة العقوبات بسب انتهاكهم للعقوبات ضد إيران.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن شبكة من سبعة كيانات وخمسة أفراد مقرها في إيران والصين وبلجيكا، تهدف إلى مساعدة إيران “على الحصول على مواد نووية مهمة وخدمة طموحات النظام الخبيثة”.
وتعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة هي الأولى التي تستهدف البرنامج النووي، منذ أن أعلنت إيران هذا الشهر أنها ستزيد مستويات التخصيب.
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