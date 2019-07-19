سيدة تجبر ابنتها على العيش 3 سنوات مع جثة جدتها‎

أوقفت امرأة أمريكية بتهمة ”سوء معاملة قاصر“، بعدما أجبرت ابنتها على أن تعيش مع جثة جدتها لمدة ثلاث سنوات.

وسجنت ديليسا كرايتون (47 عامًا) على ذمة التحقيق منذ العاشر من تموز/يوليو بمنطقة سيغين في ولاية تكساس ، وفق ما جاء في بيان للشرطة المحلية.

وبحسب المحققين، تعرضت والدتها جاكلين كرايتون التي كانت وقتها في الحادية والسبعين من العمر لسقطة في غرفتها سنة 2016 ولم تساعدها حفيدتها. وتوفيت الجدة بعد أيام، حيث عثر المحققون على بقايا من جثتها في الغرفة وهم بانتظار نتائج الطب الشرعي لتأكيد خلاصاتهم.

وبقيت ديليسا كرايتون، منذ 2016 حتى توقيفها، في المنزل عينه حيث الجثة مع ابنتها التي لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة من العمر وقت الحادثة. و كانتا تتشاركان غرفة منفصلة عن غرفة الجدة.

وتتهم الوالدة بأنها تسببت بـ ”اضطرابات ذهنية“ لابنتها التي وضعت في عهدة أقارب.