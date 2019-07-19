جرحى إثر انفجار غاز في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مباني قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش بجنوب البلاد، اليوم الجمعة، في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس.
ولا يزال التوتر يخيم على المدينة بعد أربعة أشهر من قيام مسلح بإطلاق النار في مسجدين بها متسبباً في استشهاد 51 شخصاً وإصابة العشرات في أسوأ واقعة عنف تشهدها نيوزيلندا. ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمني أوسع.
وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران... حوالي الساعة العاشرة والربع صباحاً بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي"، مضيفة أن الموقع به الآن أربع سيارات إطفاء ووحدة قيادة خاصة ومحقق.
وذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا للمستشفى.
واشتعلت النار في أحد المنازل وأغلقت الشرطة الطرق وتجري الآن عمليات إخلاء عقب ما وصفته "بالحادث الخطير".
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