عقوبات أميركية جديدة على كيانات انتهكت عقوبات إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يوليو 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكدت الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة تهدف لتفكيك شبكة عالمية للمشتريات لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

وأضافت الخزانة أن واشنطن أضافت 5 أفراد و7 كيانات لقائمة العقوبات بسب انتهاكهم للعقوبات ضد إيران.

في العراق أيضا

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، إن واشنطن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

كما أضاف بنس أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

كذلك ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

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كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق.

أيضا لحقت العقوبات الأميركية بأحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

خامنئي أيضا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله #خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة مؤخرا.

المصدر: – العربية نت