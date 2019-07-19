ظريف: لا معلومات لدينا عن إسقاط طائرة مسيرة

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أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الجمعة، أن بلاده لا تملك معلومات عن إسقاط طائرة مسيرة.

وقال ظريف لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

كما كشف ترمب أن الطائرة الإيرانية المسيرة هددت البارجة الأميركية باقترابها منها مسافة ألف ياردة في هرمز.

كذلك قال إن المدمرة الأميركية بوكسر دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها.

“عمل دفاعي”

أيضا شرح أن السفينة الحربية الأميركية اتخذت عملا دفاعيا بعد أن اقتربت الطائرة المسيرة على بعد حوالي ألف ياردة منها وتجاهلت نداءات متعددة للابتعاد.

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وأكد الرئيس أن الطائرة المسيرة هددت سلامة البارجة الأميركية وطاقمها.

كما دعا ترمب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها، منوّها إلى أن ما حدث عمل “عدائي” من جانب إيران.

وطالب بإدانة محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية في الممر المائي الاستراتيجي بمنطقة الخليج العربي.

المصدر: – العربية نت