واشنطن.. مسؤولون دوليون يبحثون أمن الملاحة في الخليج

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تستضيف واشنطن اليوم الجمعة، اجتماعاً لمسؤولين أميركيين من الخارجية والدفاع وآخرين من دولٍ أخرى لبحث أمن الملاحة البحرية في الخليج، وفق الخارجية الأميركية.
وأوضحت الخارجية أن الاجتماع سيبحث مبادرة الأمن البحري، التي ستركز على حماية حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط.
كما أشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد التهديدات الإيرانية للملاحة وحركة السفن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الخميس، أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.
ولفت ترمب إلى أن الطائرة المسيرة هددت البارجة الأميركية باقترابها منها مسافة ألف ياردة في هرمز.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تملك معلومات عن إسقاط طائرة مسيرة.
المصدر: دبي – قناة العربية، العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.