قتلى وجرحى بانفجار​ في كابول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 يوليو 2019 10:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت ​وزارة الصحة​ الأفغانية، عن مقتل شخصين وجرح عشرة جراء ​انفجار​ وقع وسط العاصمة الأفغانية ​كابول​. وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لشرطة كابول، بصير مجاهد، لوكالة “​سبوتنيك​” ان “الانفجار وقع عند بوابة جامعة كابول صباح اليوم الجمعة”، لافتا إلى أن “طبيعة الانفجار غير واضحة حتى الآن”. ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. Advertisements المصدر وكالات

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