كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تحظر السفر إلى خارج اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت ميليشيات الحوثي سفر أي مواطن يتواجد في مناطق سيطرتها إلى خارج اليمن، وذلك بمنع دخول أو خروج أي جواز سفر صادر من مناطق الحكومة الشرعية.

وبحسب ما أوردت "وكالة 2 ديسمبر" الإخبارية، اليوم الجمعة، تضمنت وثيقة حوثية صادرة عن أمن الميليشيا الانقلابية وداخليتها في صنعاء، تعميماً إلى كل النقاط الأمنية بمنع دخول أي جوازات سفر صادرة من مناطق الشرعية، سواء كانت مع أفراد أو عن طريق وكالات سفر.

ونصت التوجيهات على مصادرة جوازات السفر المعترف بها خارج اليمن، وتسليمها لجهاز الحوثيين الأمني بشكل فوري، إضافة إلى تعمد الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مفاقمة معاناة المرضى الراغبين بالعلاج خارج اليمن.