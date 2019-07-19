كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تطلق أوسع عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا أطلقت الخميس "أوسع" عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق، رداً على هجوم مسلح في أربيل، الأربعاء، أودى بحياة نائب القنصل التركي.

وقال أكار: "عقب الهجوم الدنيء في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل".

وخلال العملية التي انطلقت الخميس، دمر الجيش التركي خصوصاً ملاجئ وكهوفاً لحزب العمّال الكردستاني، بحسب ما أوضح أكار، مشدداً على أن "مكافحة الإرهاب ستتواصل بحزم متزايد، حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي".

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وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه،، بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ"الرد المناسب" على هذا الاعتداء.

وقال مصدر في شرطة أربيل، طالباً عدم كشف هويته، إن "نائب القنصل التركي قتل في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل"، لافتاً إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان"، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.

لكن المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن تكون للحزب علاقة بالهجوم.