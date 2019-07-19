مريض في حالة هستيرية.. ضَرَبَ ممرضاً وخرَّب ممتلكات قسم المستعجلات في طنجة

تعرض ممرض، أمس الخميس، داخل مستشفى محمد الخامس في طنجة، إلى اعتداء عنيف من طرف مريض، بعدما كان يضمد جروحه على مستوى يده.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الممرض يعمل في قسم المستعجلات، قام بتضميد جروح المصاب قبل أن يهاجمه الشخص بطريقة مفاجئة، وينهال عليه ضربا لأسباب مجهولة، ما دفع بـ3 أفراد كانوا برفقته إلى محاولة تهدئته، لكنه لم يستجب لطلب أحد، الأمر الذي استدعى تدخل حراس الأمن الخاص لإخراجه من الغرفة.

وأضاف الشهود أنفسهم أن الشخص دخل في هيستيريا حادة بعد ذلك، وبدأ في تكسير ممتلكات المستشفى، فتدخلت عناصر الأمن الخاص مجددا، وحبسته في غرفة تغيير الملابس، ثم سلمته للعناصر الأمنية، التي وصلت إلى عين المكان، وباشرت تحرياتها في الموضوع.

ورجح الشهود ذاتهم أن يكون الشخص تحت تأثير المخدرات القوية، خصوصا أن حالته كانت غير طبيعية.