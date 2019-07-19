السعودية تبيح العمل وقت الصلاة

أصدرت الحكومة السعودية، أول أمس الثلاثاء، قرارا يسمح للمرة الأولى للمحلات والأنشطة التجارية بالعمل مدة 24 ساعة في اليوم، ما يعني، ضمنيا، السماح بالعمل وقت الصلاة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

وأصدر مجلس الوزراء، عقب جلسة برئاسة الملك في قصر السلام بجدة، حزمة قرارات بينها، حسب ما نقلته وكالة «واس» الرسمية، «السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها».

وأضاف القرار، وفق الوكالة، أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يكون «حسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة».