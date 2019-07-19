أصدرت الحكومة السعودية، أول أمس الثلاثاء، قرارا يسمح للمرة الأولى للمحلات والأنشطة التجارية بالعمل مدة 24 ساعة في اليوم، ما يعني، ضمنيا، السماح بالعمل وقت الصلاة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين السعوديين.
وأصدر مجلس الوزراء، عقب جلسة برئاسة الملك في قصر السلام بجدة، حزمة قرارات بينها، حسب ما نقلته وكالة «واس» الرسمية، «السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها».
وأضاف القرار، وفق الوكالة، أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يكون «حسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة».
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تبيح العمل وقت الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.