6 أغذية تمنع تساقط الشعر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثبتت دراسات سابقة ان تساقط الشعر لدى البشر، يحدث لعدة أسباب منها، اضطرابات المناعة الذاتية، ومرض السكري، والإجهاد، ونقص النوم، ونقص الفيتامينات والمعادن، لذا سنوضح 6 أغذية تمدك بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها شعرك.

السالمون

يتكون الشعر من البروتين والكيراتين، مما يعني أنك بحاجة إلى أكل البروتين لينمو الشعر من جديد، وللحفاظ عليه قوي، كما أن البروتين يقوم بإنتاج الكيراتين، الذي يحتاجه الشعر أيضا. سمك السالمون غني بالبروتين والفيتامينات المهمة، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، وهي أحماض الأوميجا 3 التي تحتاجها النساء سواء للشعر أو البشرة.

العسل

يمكن للعسل تحسين مظهر ترقق الشعر، عندما يستخدم كعلاج موضعي، فقد أثبتت دراسة على مرضى التهاب الجلد الدهني، والذي يؤدي لتساقط الشعر، والشعور بالحكة، أن تساقط الشعر قد تحسن، وقل معدل تساقط الشعر، باستخدامهم عسل النحل، كعلاج موضعي للشعر لمدة 4 أسابيع، إذ يتم خلط عسل النحل بنسبة 90% مع 10% من الماء.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على مضادات الأكسدة الأوميجا 3، و أوميجا 6، وهي الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الشعر والبشرة. يمكنك تناول المكسرات والبذور الغنية بالأوميجا 3، والأوميجا6، مثل الجوز، بذور الكتان، وبذور العنب، وبذور عباد الشمس، والسمسم.

Advertisements

السبانخ

وجدت إحدى الدراسات أن المرأة التي تعاني من تساقط الشعر، قد يكون لديها نقص في الحديد، وفيتامين D، ولتعويض نقص الحديد يمكنك تناول السبانخ، فهي غنية بالحديد، وبها نسبة مرتفعة من فيتامين C، الذي يساعد على امتصاص الحديد، ويمكنك تناول سلطة السبانخ مع البيض أو الفطر فكلاهما غني بفيتامين D.

المحار

الزنك من العناصر الهامة، لمنع تساقط الشعر وعلاجه، وأوضحت إحدى الدراسات أن 50% ممن يعاني داء الثعلبة لديه نقص في الزنك. لحسن الحظ، هناك الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك، التي يمكن أن تبطئ تساقط الشعر، لذلك من الجيد إضافته إلى نظامك الغذائي، و المحار من أهم هذه الأطعمة، وهو يحتوي على أعلى معدل من الزنك عن أي طعام آخر. ومن المصادر الغذائية الأخرى للزنك، الجوز والسبانخ، والبيض، وبذور عباد الشمس، والبازيلاء الخضراء، والشوفان، والحمص.

الزيوت النباتية

زيت اليقطين (القرع العسلي)، وزيت الروزماري (إكليل الجبل)، وزيت جوز الهند، مفيدة لعلاج تساقط الشعر، فتناول 400 ملج يوميا من زيت بذور اليقطين لمدة 24 أسبوعا، يزيد من نسبة نمو الشعر، ويمكن استخدام هذه الزيوت في حمام زيت للشعر للحفاظ عليه، و لمنع تساقط الشعر .



