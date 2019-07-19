برشلونة يقدم عرضا جديدا لاستعادة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني قام برفع عرضه المالي من أجل استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لضم نيمار يبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى إدراج لاعبين في الصفقة.

وعرض برشلونة على سان جيرمان عددًا من نجوم الفريق الكتالوني مثل عثمان ديمبلي، مالكوم دي أوليفيرا، إيفان راكيتيش، فيليب كوتينيو، ونيلسون سيميدو.

وأشارت إلى أن كوتينيو وراكيتيتش لا يريدان الانتقال إلى سان جيرمان، بينما يرفض ديمبلي مسألة الرحيل عن برشلونة.

يذكر أن العرض القديم لبرشلونة كان يضم لاعبين اثنين، بالإضافة إلى 40 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب مسؤولي سان جيرمان.